وزير تكنولوجيات الاتصال يشارك في ندوة تونسية ألمانية عن بعد حول تموقع تونس في مجال الاقتصاد الرقمي في إفريقيا

شارك وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم الخميس 22 افريل 2021 في ندوة عن بعد بعنوان " Tunisia- The hidden champion of Africa’s digital economy" والتي نظمتها الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنميةBMZ وتمحورت هذه الندوة حول آليات جلب الاستثمار في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي واعتبار تونس بوابة لإفريقيا في هذا المجال.واكّد محمد الفاضل كريّم في بداية مداخلته على أهمية مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تبادل التجارب ومزيد تعزيز فرص الاستثمار.وأعتبر بهذه المناسبة انّ القطاع الرقمي يعدّ من أهم القطاعات الواعدة في تونس باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يمثل 4.7 % من الناتج الداخلي الخام ويوفر أكثر من 100 ألف موطن شغل مؤكداعلى انّ الوزارة وبهدف تعزيز دور هذا القطاع وضعت إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي ترتكز أساسا على:- تحقيق الإدماج الرقمي والمالي- تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطن- تطوير الاقتصاد الرقمي ودعم المبادرة الخاصة والتشجيع على الابتكار والتجديد وذلك من خلال برنامج تونس الذكية وبرنامج تونس الناشئة.وأفاد الوزير في ذات السياق انّ بلادنا لديها العديد من المقومات والإمكانيات البشرية واللوجستية التي تمثل مناخا استثماريا إيجابيا ومشجعا لاستقطاب المستثمرين وتطوير الاقتصاد الرقمي وذلك من خلال توفر:- كفاءات وخبرات مختصة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال تستجيب للمقاييس والمعايير الدولية إضافة إلى مناخ ملائم للابتكار والتجديد- إطار تنظيمي وتشريعي ملائم ومحفز للاستثمار: قانون الاستثمار الذي يوفر جملة من التشجيعات والحوافز المالية، قانون المؤسسات الناشئة الذي ساهم منذ انطلاق تفعيله في خلق ديناميكية اقتصادية تجسدت من خلال إسناد 475 علامةمؤسسة ناشئة هذا بالإضافة إلى إطلاق صندوق الصناديق الذي يعتبر آلية لمرافقة وتمويل المؤسسات الناشئة- بنية تحتية من أفضل البنى التحية في إفريقيا والتي مكّنت من توفير الحلول البديلة للعمل عن بعد والتعليم عن بعد خلال جائحة كورونا- برنامج تونس الذكية الذي يعد من أكثر البرامج الإستراتيجية التي تعمل على التشجيع على الاستثمار في القطاع الرقمي وخلق الأرضية الملائمة للابتكار والتجديدكما أضاف الوزير انّ انضمام بلادنا إلى تحالف إفريقيا الذكية واتفاقية التبادل الحر وعضويتها ضمن اتفاقية الكوميسا مكّنها من ان تكون بوابة إستراتيجية ومنصة إقليمية للاستثمار بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.ونوّه محمد الفاضل كريّم خلال هذه المناسبة بتميز العلاقات التونسية الألمانية في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي معتبرا انّ ألمانيا تعدّ شريكا متميزا من خلال مساهمتها في إنجاح برامج التعاون الثنائيفي المجال الرقمي والمتعلقة خاصة منها ببرنامج مركز التحول الرقمي الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاستثمار في صندوق الصناديق ANAVA وبرنامج Fly Weel الموجه إلى دعم المؤسسات الناشئة وهياكل المرافقة على غرار محاضن المؤسسات.وفي ختام كلمته دعا الوزير جميع الأطراف إلى مواصلة العمل لإنجاح كل البرامج المشتركة والتي من شانها أن تساهم في مزيد تدعيم قطاع تكنولوجيات الاتصال على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي.