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في العاصمة تفكيك عصابة أطفال اختصت البراكاجات والنشل

Publié le Vendredi 23 Avril 2021 - 11:20 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من اماطة اللثام عن تعرض عدة فتيات وتلاميذ للسلب باستعمال أسلحة بيضاء وافتكاك هواتفهم وأموالهم تحت التهديد ،حيث القوا القبض على الجناة وهم 3 أطفال قصر تترواح اعمارهم بين 16 و17 سنة.

واعترف المتهمون الذين تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم مختلفة الشكل والاحجام ،انهم كونوا عصابة للقيام بعدة براكاجات بقلب العاصمة لشراء المخدرات والملابس.


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض باحالتهم على قاضي الاطفال .

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