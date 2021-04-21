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وفاة الممثل الشاب ريان الكشباطي

Publié le Mercredi 21 Avril 2021 - 20:27 قراءة: 0 د, 21 ث
توفي مساء اليوم الأربعاء، الكوميدي ريان الكشباطي، متأثرا بإصاباته التي تعرض لها خلال حادث مرور.

ورغم نقله إلى المستشفى الجهوي بقرمبالية إلا أنه فارق الحياة بعد المغرب وفق ما أفادت به اذاعة جوهرة اف ام.


وكانت للفقيد عديد التجارب التلفزية والإذاعية والمسرحية، كما كانت له تجربة في برنامج "ديقة ديقة" الذي تبثه إذاعة الجوهرة اف ام.


أحر التعازي لعائلة الفقيد.

رحم اللّه الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

إنا للّه وإنا إليه راجعون.


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