وفاة الممثل الشاب ريان الكشباطي

أحر التعازي لعائلة الفقيد.



رحم اللّه الفقيد وأسكنه فسيح جناته.



إنا للّه وإنا إليه راجعون.

توفي مساء اليوم الأربعاء، الكوميدي ريان الكشباطي، متأثرا بإصاباته التي تعرض لها خلال حادث مرور.ورغم نقله إلى المستشفى الجهوي بقرمبالية إلا أنه فارق الحياة بعد المغرب وفق ما أفادت به اذاعة جوهرة اف ام.وكانت للفقيد عديد التجارب التلفزية والإذاعية والمسرحية، كما كانت له تجربة في برنامج "ديقة ديقة" الذي تبثه إذاعة الجوهرة اف ام.