تنسيق الجهود قبل المفاوضات مع الFMI والبنك العالمي محور لقاء المشيشي بكل من وزير الخارجية ووزير الإقتصاد والمالية

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي.ويأتي هذا اللقاء في إطار مزيد التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر القادم للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لطرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة تطبيقه.واعتبر وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي أن الهدف من هذه الزيارة هو اقناع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لاصلاح الاقتصاد الوطني ومرافقتها في هذه الإصلاحات، وكذلك دعم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.