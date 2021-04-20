جليلة بن خليل: سيتم اللجوء إلى غلق الحدود إذا ما تطلب الوضع ذلك

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قالت الناطقة الرسمية بإسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، جليلة بن خليل، إن تشديد الرقابة على الحدود البرية والجوية، من بين المواضيع التي تمت مناقشتها يوم أمس خلال اجتماع اللجنة.وأضافت في تصريح اليوم الثلاثاء لاذاعة "الجوهرة أف أم" أنه سيتم اللجوء إلى غلق الحدود إذا ما تطلب الوضع ذلك، خاصة في ظل انتشار السلالات المتحوّرة.وأوضحت أن ليبيا على سبيل المثال تشهد انتشارا لسلالة "جنوب افريقيا"، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة أكثر على الحدود.وبالنسبة للحجر الصحي الشامل، أكدت بن خليل، أن البلاد لن تتحمل الكلفة الاقتصادية وأن هناك حلولا أخرى للتقليص من حالات العدوى، من ذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب التجمّعات والحدّ من التنقلات.وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 18 أفريل الجاري،42 حالة وفاة و1571 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 5365 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 9825 حالة وفاة و 287061 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.