رئيس حملة سعيد الانتخابية يقاضي راشد الخياري ويتحداه ان يتخلى عن حصانته

قرر فوزي دعاس مدير الحملة الإنتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مقاضاة النائب في البرلمان راشد الخياري، وذلك على خلفية ما كشفه مساء أمس بخصوص تلقي سعيد 5 مليون دولار من ضابط مخابرات أمريكي.وقال الخياري إن بحوزته وثائق تؤكد أن فوزي دعاس تسلم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية.وفي تدوينة له على الفايسبوك نشرها في ساعة متأخرة من ليلة أمس، شدد فوزي دعاس على أنه سينطلق بداية من اليوم في اجراءات مقاضاة الخياري، متحديا إياه بالتخلي عن الحصانة التي يتخفّى بها.وذكر دعاس أن عدة محامين أبدوا استعدادهم لخوض غمار المعركة معه وفق نص التدوينة.