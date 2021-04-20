   Om Kalthoum - كوكتيل  

رئيس حملة سعيد الانتخابية يقاضي راشد الخياري ويتحداه ان يتخلى عن حصانته

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 08:52 قراءة: 0 د, 29 ث
قرر فوزي دعاس مدير الحملة الإنتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مقاضاة النائب في البرلمان راشد الخياري، وذلك على خلفية ما كشفه مساء أمس بخصوص تلقي سعيد 5 مليون دولار من ضابط مخابرات أمريكي.

وقال الخياري إن بحوزته وثائق تؤكد أن فوزي دعاس تسلم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية.


وفي تدوينة له على الفايسبوك نشرها في ساعة متأخرة من ليلة أمس، شدد فوزي دعاس على أنه سينطلق بداية من اليوم في اجراءات مقاضاة الخياري، متحديا إياه بالتخلي عن الحصانة التي يتخفّى بها.

وذكر دعاس أن عدة محامين أبدوا استعدادهم لخوض غمار المعركة معه وفق نص التدوينة.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224427

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 20 Avril 2021 à 09h 58m |           
كتب اليوم راشد لخياري إنّو بعد خروج الفضيحة البارح وقع تسجيل الاتصالات ما بين جماعة قيس يتعاركوا ويشتموا في بعضهم !!!
آش تحبوه يقول هذا السيد "نعم، احنا خذينا رشوات ؟؟" هذا عادي باش يتهز ويتنفض ويهدد !

Artiz  (United States)  |Mardi 20 Avril 2021 à 09h 47m |           
يا فوزي ريحتكم نتنت و الفايدة موش في عدد المحامين اللي معاك الفايدة في النتيجة



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