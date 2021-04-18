رئيس الجمهورية يعزي السيسي هاتفيًا في ضحايا حادث قطار القليوبية

اتصل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الأحد 18 أفريل 2021، برئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي وقدم له التعازي في ضحايا حادث القطار الذي جدّ اليوم بمحافظة القليوبية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وداعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.وكان ضحايا حادث انقلاب قطار ركاب شمالي العاصمة المصرية ارتفع إلى 11 قتيلا و98 مصابا، وفق حصيلة رسمية أولية.وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان، مساء الأحد، أنه "توفي 11 وإصابة 98 في حادث قطار القاهرة - المنصورة بمدينة طوخ محافظة القليوبية (شمال العاصمة)".وقالت هيئة سكك حديد مصر في بيان، إنه "في تمام الساعة 13:54 (ت.غ) سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور (شمال العاصمة) وجار الوقوف على أسباب الحادث".كما أعلنت النيابة في بيان أنها تجرى تحقيقا في الحادث.والحادث هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر في مصر.