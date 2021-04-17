   Om Kalthoum - دارت الأيام  

نفذت 3 عمليات سطو ..عصابة اجرامية مسلحة بسكاكين تهاجم محطات الوقود تشد وثاق الحراس وتنهب الاموال والتجهيزات

Publié le Samedi 17 Avril 2021 - 22:12 قراءة: 0 د, 44 ث
باب نات - تمكن اعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية من اماطة اللثام عن تعرض عدة محطات وقود للسطو المسلح حيث القوا القبض على عصابة اجرامية خطيرة جدا تتكون من 5 أشخاص اعترفوا بتنفيذ سلسلة من عمليات السطو المسلح على محطة بنزين "شال" كائنة طريق الزهراء بن عروس مستعملين في ذلك سكاكين كبيرة الحجم ثم تولوا تعنيف الحراس الليليين و حجزهم و إفتكاك هواتفهم الجوالة و إغلاق المحطة و قطع الكهرباء عليها و خلع باب المغازة و سرقة كمية هامة من السجائر و بطاقات الشحن الهاتفي و الإستلاء على عائدات البيع ثم تعمد تهشيم كاميرات المراقبة و الإستلاء على جهاز التسجيل قبل المغادرة
كما اعترفوا ايضا بالسطو المسلح على محطة بنزين" ola" الكائنة بالمروج و السطو المسلح ايضا على محطة بنزين "عجيل " بجهة مرناق.

وقد تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم وكميات من الاموال متأتية من عمليات السطو المسلح

باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.

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