نفذت 3 عمليات سطو ..عصابة اجرامية مسلحة بسكاكين تهاجم محطات الوقود تشد وثاق الحراس وتنهب الاموال والتجهيزات

باب نات -

تمكن اعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية من اماطة اللثام عن تعرض عدة محطات وقود للسطو المسلح حيث القوا القبض على عصابة اجرامية خطيرة جدا تتكون من 5 أشخاص اعترفوا بتنفيذ سلسلة من عمليات السطو المسلح على محطة بنزين "شال" كائنة طريق الزهراء بن عروس مستعملين في ذلك سكاكين كبيرة الحجم ثم تولوا تعنيف الحراس الليليين و حجزهم و إفتكاك هواتفهم الجوالة و إغلاق المحطة و قطع الكهرباء عليها و خلع باب المغازة و سرقة كمية هامة من السجائر و بطاقات الشحن الهاتفي و الإستلاء على عائدات البيع ثم تعمد تهشيم كاميرات المراقبة و الإستلاء على جهاز التسجيل قبل المغادرةكما اعترفوا ايضا بالسطو المسلح على محطة بنزين" ola" الكائنة بالمروج و السطو المسلح ايضا على محطة بنزين "عجيل " بجهة مرناق.وقد تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم وكميات من الاموال متأتية من عمليات السطو المسلحباستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.