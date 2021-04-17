نفذت 3 عمليات سطو ..عصابة اجرامية مسلحة بسكاكين تهاجم محطات الوقود تشد وثاق الحراس وتنهب الاموال والتجهيزات

باب نات - تمكن اعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية من اماطة اللثام عن تعرض عدة محطات وقود للسطو المسلح حيث القوا القبض على عصابة اجرامية خطيرة جدا تتكون من 5 أشخاص اعترفوا بتنفيذ سلسلة من عمليات السطو المسلح على محطة بنزين "شال" كائنة طريق الزهراء بن عروس مستعملين في ذلك سكاكين كبيرة الحجم ثم تولوا تعنيف الحراس الليليين و حجزهم و إفتكاك هواتفهم الجوالة و إغلاق المحطة و قطع الكهرباء عليها و خلع باب المغازة و سرقة كمية هامة من السجائر و بطاقات الشحن الهاتفي و الإستلاء على عائدات البيع ثم تعمد تهشيم كاميرات المراقبة و الإستلاء على جهاز التسجيل قبل المغادرة
كما اعترفوا ايضا بالسطو المسلح على محطة بنزين" ola" الكائنة بالمروج و السطو المسلح ايضا على محطة بنزين "عجيل " بجهة مرناق.
وقد تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم وكميات من الاموال متأتية من عمليات السطو المسلح
باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.
كما اعترفوا ايضا بالسطو المسلح على محطة بنزين" ola" الكائنة بالمروج و السطو المسلح ايضا على محطة بنزين "عجيل " بجهة مرناق.
وقد تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم وكميات من الاموال متأتية من عمليات السطو المسلح
باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.
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