أمال الورتتاني: مسؤولون في رئاسة الجمهورية يتصلون بجهات مانحة لمنع منح قروض لتونس

قالت النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس آمال الورتتاني، لدى حضورها في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان أف أم الأربعاء 14 أفريل 2021، إن مسؤولين في رئاسة الجمهورية يتصلون بمنظمات مانحة ويطلبون منهم عدم منح قروض لتونس، مؤكدة أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد على علم بذلك وفق تعبيرها.واعتبرت أن رئيس الجمهورية لم يكن صريحا، وهمّه الوحيد تقديم الدروس، مضيفة أنه يسعى إلى "تعفين" الأجواء وسقوط السقف على الجميع.وتابعت أن قيس سعيد، لديه مشروع مؤمن به ولن يقوم بتفعيله إلا بانهيار مؤسسات الدولة من خلال حل البرلمان واسقاط الحكومة، معتبرة ان هذا الأمر خاطئ.وأكّدت الورتتاني، أن الصدامات الحاصلة اليوم بين مؤسسات الدولة وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتطور الوضع الوبائي، فإن الأمر سينتهي بالنزول للشارع على حد تقديرها.ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب فئوية.