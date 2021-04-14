وزارة الشباب والرياضة : بحث إصلاح منظومة التربية البدنية وتطوير الرياضة المدرسية

في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني الرامية الى اصلاح منظومة التربية البدنية وتطويرها بما يتلائم والتطورات الحديثة ويستجيب للمعايير الدولية ومزيد نشر ممارسة الأنشطة الرياضية بالمؤسسات التربوية والاعداد لعقد اجتماع تنسيقي في الغرض بين وزارتي الشباب والرياضة والادماج المهني والتربية في أقرب الآجال، انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 جلسة عمل تمهيدية باشراف وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة السيدة سهام العيادي خصصت للنظر في المشاريع التي أعدتها الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث في هذا المجال والتي شملت :اصلاح منظومة التربية البدنية من حيث جودة المناهج العلمية وتطوير الكفايات .اصلاح شعبة الرياضةالتعليم عن بعدتطوير منظومة الرياضة المدرسية ومراجعة الزمن المخصص للأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التربويةإحداث معاهد رياضية إقليمية لاستقطاب افضل الرياضيين وتكوين رياضيي النخبةاصلاح منظومة مراكز النهوض بالرياضةالاستثمار وبعث مشاريع رياضية بالمؤسسات التربوية.وحضر الجلسة كل من المكلفة بتسيير ديوان الوزارة أميرة الزناتي و المدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث ماهر مريح والمكلف بتسيير الإدارة العامة للشباب عبد الخالق الزاهي والمدير العام للمصالح المشتركة عبد المنعم الشعافي وعدد من إطارات الوزارة.