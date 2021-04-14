   Om Kalthoum - ثورة الشك  

سوسة: القبض على شخصين من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس

Publié le Mercredi 14 Avril 2021 - 10:29 قراءة: 0 د, 32 ث
بناء على معلومات مفادها تعمّد شخص تدليس وإفتعال وثائق وشهائد طبية، تمكّنت يوم 13 أفريل 2021 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية من القبض على المظنون فيه وبالتحري معه اعترف بأن أحد معرفه هو من يمكنه من الوصفات الطبية المفتعلة من أجل الحصول على بعص الأدوية المخدرة لاستعماله الشخصي.

وبتفتيش منزله بعد مراجعة النيابة العمومية أمكن حجز 08 وصفات طبية مدلسة، وبمزيد تعميق التحريات أمكن التعريف بمكان صديقه ليتم القبض عليه بعد نصب كمين محكم، وبتفتيش منزله تم حجز 11 وصفة طبية مدلسة وختم وحاسوب.


ووفق بلاغ للداخلية,، أذنت النّيابة العموميّة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في موضوعها "مسك واستعمال وافتعال وصفات طبية ومواصلة الأبحاث.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224143



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 14 أفريل 2021 | 2 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:26 18:55 16:00 12:27 05:47 04:15
18°
 19° % 45 :الرطــوبة
تونــس
2.57 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-917°-1315°-1417°-1215°-10
  • Avoirs en devises
    22048,7

  • (13 avril)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29456 DT        1$ =2,78029 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 avril)   1396,0 MDT