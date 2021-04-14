سوسة: القبض على شخصين من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس

بناء على معلومات مفادها تعمّد شخص تدليس وإفتعال وثائق وشهائد طبية، تمكّنت يوم 13 أفريل 2021 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية من القبض على المظنون فيه وبالتحري معه اعترف بأن أحد معرفه هو من يمكنه من الوصفات الطبية المفتعلة من أجل الحصول على بعص الأدوية المخدرة لاستعماله الشخصي.وبتفتيش منزله بعد مراجعة النيابة العمومية أمكن حجز 08 وصفات طبية مدلسة، وبمزيد تعميق التحريات أمكن التعريف بمكان صديقه ليتم القبض عليه بعد نصب كمين محكم، وبتفتيش منزله تم حجز 11 وصفة طبية مدلسة وختم وحاسوب.ووفق بلاغ للداخلية,، أذنت النّيابة العموميّة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في موضوعها "مسك واستعمال وافتعال وصفات طبية ومواصلة الأبحاث.