   Abdelhalim - قلولو الحقيقة  

نوفل سعيد : "كيف يتم التعرض إلى زيارة الرئيس إلى مصر بعد الحديث عن المعجنات في الأخبار؟"

Publié le Dimanche 11 Avril 2021 - 17:13 قراءة: 0 د, 24 ث
انتقد شقيق رئيس الجمهورية وأستاذ القانون الدستوري، نوفل سعيد، في تدوينة نشرها على صفحته بللفايسبوك، التعرض إلى زيارة قيس سعيد إلى مصر في النشرة الرئيسية للأخبار، التي تبث على القناة الوطنية الأولى على الساعة الثامنة مساء، بعد الحديث عن "البهارات والمعجنات والاواني وعادات التونسيين في رمضان"، وفق قوله

وأعرب نوفل سعيد عن استغرابه قائلا: "هل من الطبيعي ان يتم التعرض، في النشرة الرئيسية للانباء، الى زيارة رئيس الدولة الى مصر... بعد الحديث عن البهارات والمعجنات والاواني وعادات التونسيين في رمضان؟!!"




Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 224001

Amor2  (Switzerland)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 18h 31m |           
كان جدير بهم ان لا يذكروا شيئا عن زيارة العار هذه..
او ان يذكروها بعد نشرة اخبار الامطار و ديوان التطهير..
يعني هذا التعيس اغتاظ من المعجنات تبريرا لزيارة العار.. مداخيل التلفزة الوطنية من اموال الشعب المنهوك...
كما هو الحال للثلاثين مليون راتب الرئيس التعيس

Bensa94  (France)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 18h 28m |           
@afarit, Sky
J’espère que vous dites la même chose sur Erdogan, premier pays qui a reconnu Israël,
Relation diplomatique , commerciale et militaire de haut niveau
La Turquie fabrique des armes en commun avec Israël pour pouvoir les vendre aux pays arabes et musulmans ...

Falfoul  ()  |Dimanche 11 Avril 2021 à 17h 58m |           
طلع الترد ...

Incuore  (Tunisia)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 17h 35m |           
صاحب الطابع في حكم العائلة يريد أن يطبل لهم كما يطبل للسيسي

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 17h 22m |           
طبيعي جدا لأنهم حاشمين من واحد عندو ضمير حي يناهض سفك دماء الابرياء وينقلب على الصندوق...لكن خوك ضرب عرض الحائط بكل هذه القيم وبحرية الشعوب وساهم بزيارته الفضيحه هذه في تزكية السفاح مثله مثل يسرا والهام شاهين و......و مساندة للعميل المطبع....ويقولك خيانه عظمى....

Afarit  ()  |Dimanche 11 Avril 2021 à 17h 22m |           
ما الذي سيتحدث عنه الإعلام؟
خيانته لفلسطين
تحالفه مع القتلة والسفاحين والمجرمين
تحالفه مع المطبعين والتمسح بأعتاب نتنياهو
حربه المعلنة على البلاد والثورة وتاريخها



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