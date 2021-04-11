نوفل سعيد : "كيف يتم التعرض إلى زيارة الرئيس إلى مصر بعد الحديث عن المعجنات في الأخبار؟"

انتقد شقيق رئيس الجمهورية وأستاذ القانون الدستوري، نوفل سعيد، في تدوينة نشرها على صفحته بللفايسبوك، التعرض إلى زيارة قيس سعيد إلى مصر في النشرة الرئيسية للأخبار، التي تبث على القناة الوطنية الأولى على الساعة الثامنة مساء، بعد الحديث عن "البهارات والمعجنات والاواني وعادات التونسيين في رمضان"، وفق قولهوأعرب نوفل سعيد عن استغرابه قائلا: "هل من الطبيعي ان يتم التعرض، في النشرة الرئيسية للانباء، الى زيارة رئيس الدولة الى مصر... بعد الحديث عن البهارات والمعجنات والاواني وعادات التونسيين في رمضان؟!!"