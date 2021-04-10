عبير موسي تشيد بزيارة قيس سعيد الي مصر وتعتبر أن أهمّ ما فيها الاتفاق مع الرئيس المصري على مقاومة تنظيم الاخوان الارهابي

أشادت السبت 10 افريل، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي مصر ووصفتها بالزيارة المهمة التي ينتظرها الشعب التونسي.وفي مداخلة على قناة صدى البلد المصرية قالت موسي ان أهم نقطة في الزيارة هي الاتفاق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مقاومة الارهاب وتنظيم الاخوان وفروعه التي تعاني منها تونس وذلك في اشارة لحركة النهضة.وقالت عبير موسي ان التونسيين يرفضون تنظيم الاخوان الذي يسعى الي تقويض النموذج المجتمعي التونسي والتراجع عن المكاسب خاصة المتعلقة بالمرأة ويتطلعون الي ابعاد هذه التنظيمات من بلدنا.وتابعت قائلة "الحل للفترة الحالكة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات هو تفكيك منظومة الاخوان وازاحته من المشهد السياسي.