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عبير موسي تشيد بزيارة قيس سعيد الي مصر وتعتبر أن أهمّ ما فيها الاتفاق مع الرئيس المصري على مقاومة تنظيم الاخوان الارهابي

Publié le Samedi 10 Avril 2021 - 22:04 قراءة: 0 د, 34 ث
أشادت السبت 10 افريل، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي مصر ووصفتها بالزيارة المهمة التي ينتظرها الشعب التونسي.

وفي مداخلة على قناة صدى البلد المصرية قالت موسي ان أهم نقطة في الزيارة هي الاتفاق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مقاومة الارهاب وتنظيم الاخوان وفروعه التي تعاني منها تونس وذلك في اشارة لحركة النهضة.


وقالت عبير موسي ان التونسيين يرفضون تنظيم الاخوان الذي يسعى الي تقويض النموذج المجتمعي التونسي والتراجع عن المكاسب خاصة المتعلقة بالمرأة ويتطلعون الي ابعاد هذه التنظيمات من بلدنا.

وتابعت قائلة "الحل للفترة الحالكة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات هو تفكيك منظومة الاخوان وازاحته من المشهد السياسي.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223976

Afarit  ()  |Samedi 10 Avril 2021 à 22h 16m |           
قيس يقول: سعيد "أقولها أمام العالم.. الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا"
مصر صاحبة مشروع صفقة القرن
استعدوا لسماع الإعلان عن التطبيع
الخونة يدعمون بعضهم بعضا



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