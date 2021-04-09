مغادرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد أرض الوطن في اتجاه جمهورية مصر

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 9 أفريل 2021، أرض الوطن في اتجاه جمهورية مصر لتأدية زيارة رسمية استجابة لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.
وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.
ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.
وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.
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