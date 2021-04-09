   Abdelwahab - الظلم ده كان ليه  

مغادرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد أرض الوطن في اتجاه جمهورية مصر

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 13:36 قراءة: 0 د, 24 ث
غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 9 أفريل 2021، أرض الوطن في اتجاه جمهورية مصر لتأدية زيارة رسمية استجابة لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.


وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223904

RIADH  (France)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 14h 43m |           
عزيزي النهضوي البهلول، سيدك الشيخ و سيدو اردوغان طبعو العلاقات مع السيسي فرجاءا متتكلمش سريعا على خاطر كيف العادة بس تخرج أحمق

Afarit  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 14h 32m |           
اللهم إنا نسألك بكل تلك الدماء البريئة التي سفكت أن تجعل سفره بلا عودة



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