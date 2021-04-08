رئيس الجمهورية في زيارة رسمية إلى مصر من 9 إلى 11 أفريل

بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك من 9 إلى 11 أفريل 2021.

وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.



