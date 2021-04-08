   Abdelwahab - الجندول  

رئيس الجمهورية في زيارة رسمية إلى مصر من 9 إلى 11 أفريل

Publié le Jeudi 08 Avril 2021 - 15:19 قراءة: 0 د, 20 ث
بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك من 9 إلى 11 أفريل 2021.
وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223850

MedTunisie  ()  |Jeudi 08 Avril 2021 à 15h 48m |           
يمشي للزيو

Afarit  (South Africa)  |Jeudi 08 Avril 2021 à 15h 29m |           
وأخيرا كشف عن وجهه القبيح
لم يجد غير السيسي



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