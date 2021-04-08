وزارة الشؤون الدينية: مواصلة إقامة الصلوات في الفترة الزمنيّة غير المشمولة بحظر الجولان بما في ذلك صلاة الجمعة

تبعا لما أقرّته الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا في اجتماعها بتاريخ 07 أفريل 2021 من دعوة السّادة الولاة إلى إعلان حظر الجولان من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي ابتداءً من يوم 09 إلى يوم 30 أفريل الجاري، تعلن وزارة الشؤون الدينية عن الإجراءات الآتية:- مواصلة إقامة الصلوات في الفترة الزمنيّة غير المشمولة بحظر الجولان بما في ذلك صلاة الجمعة.- وجوب اعتماد وسائل الحماية الفردية واحترام وتطبيق الإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة الخاص بالمعالم الدينية خاصة منها:* الوضوء بالبيت اعتبارا لتواصل غلق المواضئ،* إحضار السجّاد الخاص،* ارتداء الكمامات الواقية،* الالتزام بالتباعد في الصفوف.* اقتصار الخطبة الجمعيّة على عشر دقائق.- يقتصر ارتياد الجوامع والمساجد خلال فترة حظر الجولان على الإطارات المسجديّة دون سواهم للقيام بالأعمال الموكولة إليهم وتأمين رفع الأذان كالمعتاد في الأوقات المحددة،- تعليق كافة الأنشطة داخل المعالم الدينية من دروس وإملاءات قرآنيّة.كل ذلك مع مراعاة ما قد تقرّره اللجان الجهويّة في متابعتها للوضع الوبائي.