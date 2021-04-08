في تسريب جديد: مايا القصوري تتحدث عن مقرّبة من النداء سرقت من نادية عكاشة أبحاثها الجامعية

كشف تسجيل صوتي مسرب جديد نشرته صفحة الغرف المظلمة على فايسبوك مساء يوم الأربعاء 7 أفريل 2021 ، سر علاقة المحامية مايا الكسوري و المستشارة القانونية بديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة.وتحدثت مايا الكسوري في التسجيل أنها تعرف نادية عكاشة منذ أن كانت في الجامعة وساندتها عندما تعرضت لمظلمة .وبينت أن العلاقة عادت منذ الحملة الانتخابية ليوسف الشاهد عندما تعرضت عكاشة لمظلمة من قبل إحدى المقربات من سليم العزابي التي قامت بسرقة أبحاثها الجامعية ... واصفة اياها بالتافهة وبانها وصلت عبر التزلف لأستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور.وأضافت الكسوري إن عكاشة قامت بابلاغ اللجنة العلمية عن سرقة أبحاثها إلا أنها لم تجد جوابا نظرا لأن من استولت على أبحاثها لها علاقات مع حزب نداء تونس .واكدت القصوري أنها قدمت لوزير التعليم العالي في عهد يوسف الشاهد المؤيدات الخاصة بعكاشة لكن الملف اغلق بضغط من الشاهد حينها وتم نشر الامر في صحيفة الشارع المغاربي...يذكر أن منى كريّم استاذة القانون الدستوري قد رفعت قضية في اكتوبر الماضي ضد نادية عكاشة بتهمة نسب أمور غير قانونية لموظف عمومي دون اثبات و بصورة علنية.ونشرت منى كريّم تدوينة في 20 أوت 2020 توضّح فيها سبب الخلاف مع نادية عكاشة التي كانت صديقتها المقربة ....