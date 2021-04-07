   Farid - أول همسة  

عميد المحامين يرفض مقابلة عبير موسي دون موعد ويمنعها من التصوير

Publié le Mercredi 07 Avril 2021 - 13:16 قراءة: 0 د, 26 ث
توجّهت الاربعاء 6 أفريل، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى الي عمادة المحامين لاجراء لقاء مع عميد المحامين ابراهيم بودربالة بحجّة وجود أمر طارئ يتعلّق بسلامتها.

وعلى غرار العادة دخلت عبير موسى الي مكتب العميد حاملة هاتفها وتقوم بالتصوير المباشر قبل أن يطالبها العميد بايقاف التصوير الا انها رفضت ذلك.


ورفض العميد لقاء عبير موسي مشيرا إلى أن لديه التزامات أخرى تتمثل في انعقاد مجلس تأديب وطلب من عبير أن تتصل به مسبقا لتحديد موعد وليس الحضور بصفة فجئية وخاطبها قائلا "خوذ موعد ومرحبا بيك".







Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223786

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 07 Avril 2021 à 13h 43m |           
اول محامي فهم ان القانون يمنع تصوير الاشخاص دون اذنهم...فما بالك بالاماكن السيادية ،او مقر الوزارات

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 07 Avril 2021 à 13h 39m |           
الحمد لله مازال فما في البلاد انسان ما يحملش الاهانات متاع الزغراطة ... جاية تصور فيه كيف ما تعمل لنواب المساكن اللي ماهمش قادرين يدافعو على رواحهم امام ممارسات العهر والوقاحة ...



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