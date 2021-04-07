عميد المحامين يرفض مقابلة عبير موسي دون موعد ويمنعها من التصوير

توجّهت الاربعاء 6 أفريل، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى الي عمادة المحامين لاجراء لقاء مع عميد المحامين ابراهيم بودربالة بحجّة وجود أمر طارئ يتعلّق بسلامتها.وعلى غرار العادة دخلت عبير موسى الي مكتب العميد حاملة هاتفها وتقوم بالتصوير المباشر قبل أن يطالبها العميد بايقاف التصوير الا انها رفضت ذلك.ورفض العميد لقاء عبير موسي مشيرا إلى أن لديه التزامات أخرى تتمثل في انعقاد مجلس تأديب وطلب من عبير أن تتصل به مسبقا لتحديد موعد وليس الحضور بصفة فجئية وخاطبها قائلا "خوذ موعد ومرحبا بيك".