جوهر بن مبارك: مايا القصوري نجحت في اختراق قصر قرطاج و القضاء على حكومة الفخفاخ

افاد المستشار الحكومي السابق جوهر بن مبارك، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك اختراق للقصر الرئاسي من طرف بعض الشخصيات المقرّبة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.مضيفا أن مايا القصوري نجحت في اختراق قصر قرطاج و القضاء على حكومة الفخفاخ لتعيين هشام المشيشي…وعلق بن مبارك على تسريب مايا القصوري قائلا "هناك مجموعة من السياسيين، بعدّة كتل برلمانية يمثّلون منظومة التجمع منهم سفيان طوبال وأسامة الخليفي وعياض اللومي وهناك من هم في كتلة الإصلاح التي يترأسها حسونة الناصفي، يسيطرون على مفاصل الدولة وعلى حكومة المشيشي".واضاف " هذه المجموعة متواطئة مع المخترقين لقصر قرطاج، كانوا وراء تعيين هشام المشيشي رئيسا للحكومة لأنه محسوب عليهم.واضاف "قيس سعيّد كان يعتقد أنّ المشيشي من المقرّبين منه لكنه أخطأ في حساباته لأن المشيشي منذ اليوم الأول كان يخدم في أجندات هذه المجموعة السياسية".وطالب جوهر بن مبارك من الرئيس الاستفاقة وتصحيح مساره ومواقفه للتصدي للقوى التي لا تريد للصف الثوري أن يحكم البلاد.