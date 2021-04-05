ياسين العياري: سعيد امر وزير الخارجية بزيارة ايطاليا لإفشال مهمة المشيشي وعكاشة حثت اللبيبين على رفض التعامل مع المشيشي

قال النائب ياسين العياري في تصريح إعلامي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد الة زمن لكي يعود الى الوراء وبالتحديد الى سنة 2015 حتى يختم قانون المحكمة الدستورية مضيفا " هذا استغباء وتخوبيث على الشعب التونسي".وأضاف العياري " بمنطق قيس سعيد فان ما بني اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي فهو باطل لان المحكمة الدستورية هي المخول لها معاينة حالة الوفاة واتخاذ قرارات دستورية".وتابع ياسين العياري " قيس سعيد يتحدث في رسالته بمنطق " السيد المسيح" عبر استعمال عبارة " سلام علي" مضيفا " تخلويض ما بعده تخلويض".وقال ياسين العياري " الرئيس يستثمر في الازمة وهذا امر خطير وشخصيا " نقولو اعمل عقلك ونحي الي دايرين بيك".واضاف ياسين العياري " قيس سعيد يعطل في الدولة واكد لكم ان وزير الخارجية زار ايطاليا لكي يفشل زيارة رئيس الحكومة هشام المشبيشي وزيارة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة الى ليبيا هدفها افشال زيارة المشيشي كذلك".