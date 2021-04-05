رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 5 أفريل 2021 بقصر قرطاج، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية متابعة نشاط الأمانة العامّة للجامعة العربية ومستجدات القضايا العربية الراهنة.وأكّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للعمل العربي المشترك تستحضر الماضي لتستشرف المستقبل.ودعا رئيس الدولة إلى مراجعة النصوص وتطوير الهياكل والمنظمات العربية المتخصصة وإضفاء مزيد من النجاعة على عملها حتى تُحقّق جامعة الدول العربية الأهداف التي بُعثت من أجلها، وحتى تستجيب مبادراتها وأنشطتها لآمال دول وشعوب المنطقة وتطلعاتها، وتواكب التحديات المستجدة الماثلة أمامها.ومن جانبه، صرّح أبو الغيط بأن اللقاء مع رئيس الجمهورية تعرّض إلى كيفية تطوير جامعة الدول العربية وإنجاح أعمالها، علاوة على الشأن العربي والقمة العربية القادمة.ودار هذا اللقاء بحضور محمد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس.