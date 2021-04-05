   Om Kalthoum - أنساك  

رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 13:16 قراءة: 0 د, 41 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 5 أفريل 2021 بقصر قرطاج، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية متابعة نشاط الأمانة العامّة للجامعة العربية ومستجدات القضايا العربية الراهنة.
وأكّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للعمل العربي المشترك تستحضر الماضي لتستشرف المستقبل.



ودعا رئيس الدولة إلى مراجعة النصوص وتطوير الهياكل والمنظمات العربية المتخصصة وإضفاء مزيد من النجاعة على عملها حتى تُحقّق جامعة الدول العربية الأهداف التي بُعثت من أجلها، وحتى تستجيب مبادراتها وأنشطتها لآمال دول وشعوب المنطقة وتطلعاتها، وتواكب التحديات المستجدة الماثلة أمامها.

ومن جانبه، صرّح أبو الغيط بأن اللقاء مع رئيس الجمهورية تعرّض إلى كيفية تطوير جامعة الدول العربية وإنجاح أعمالها، علاوة على الشأن العربي والقمة العربية القادمة.
ودار هذا اللقاء بحضور محمد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 223658

Afarit  ()  |Lundi 05 Avril 2021 à 14h 12m |           
الطيور على أشكالها تقع
للحمقى الذين مازال لهم أمل في قيس سعيد
أبو الغيط ذراع الصهاينة في جامعة الدول الصهيونية
ولتتأكدوا أن قيس فاز بدعم نتنياهو
متى كشف الصهاينة عن عملائهم
لما كان قيس يصرخ نحن في حالة حرب مع الصهاينة لم نسمع لأي صهيوني تعليقا
في الدورة الثانية أعلنوا أن بينهم وبين القروي شراكة
لمصلحة من تم هذا الكشف؟ أليس تضحية بعميل صغير ( إذا صدقنا بأن القروي عميل) لفائدة عميل كببر
قالها له إيدي كوهين مستشار نتنياهو : ستدخل بيت الطاعة
وقد بدأ يدخل

Cartaginois2011  ()  |Lundi 05 Avril 2021 à 13h 37m |           
لا نريد جامعة الخراب التي نظمت كل الحروب ضد الشعوب العربية.....يجب حلّها،و بعث هيكل جديد على اسس جديدة...لا اظن ان زيارة هذا الانسان بريئة،على الاكثر لا منفعة منها

Amir1  ()  |Lundi 05 Avril 2021 à 13h 26m |           
من برا أمين الجامعة العربية
ومن داخل مبعوث السيسي
السيد الرئيس بين للعالم أنو ضد الإنتثال الديمقراطي
المجرمة لقاو الثغرة الي يدخلوا منها لتونس وزيادة النفخ في صورة سيادته من أجل تعميق
الهوة بينه وبين الشعب والأحزاب الحاكمة
لتقديم البرهان على فشل الديمقراطية عربيل وكأن الإنسان العربي حيوان لا يفهم إلا العصا
وسيادته يساهم في ذلك مساهمة جيدة



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