اسامة الخليفي: شرط التخلي عن المشيشي قبل انطلاق الحوار الوطني مرفوض

افاد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في حوار عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" بأن شرط التخلي عن رئيس الحكومة هشام المشيشي للانطلاق في الحوار الوطني مرفوض من قبل قلب تونس.واضاف اسامة الخليفي "لا يجب هرسلة الحكومة والدفع نحو الفراغ الحكومي قائلا أن الحوار الوطني يجب أن يقوم على نية طيبة وبدون أي اقصاء موضحا أن هشام المشيشي عيّنه رئيس الجمهورية قيس سعيد على اساس أنه الشخصية الأقدروتابع اسامة الخليفي "كل اقصاء سواء للأشخاص أو الأحزاب من الحوار الوطني هو مرفوض .