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نجيب الشابي: قيس سعيّد يعمل على التقسيم والمواجهة والطبوبي أخطأ بعرض مبادرة الحوار الوطني عليه

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 16:05 قراءة: 0 د, 30 ث
قال الثلاثاء 30 مارس، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل احمد نجيب الشابي أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أخطأ عندما توجّه بمبادرة الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأضاف نجيب الشابي في حوار على راديو الديوان أن مشروع الحوار الوطني لم يكن يوما من اهتمامات رئيس الجمهورية لأنه شخصية تعمل على التقسيم والمواجهة وإيجاد الخصوم.


وتابع نجيب الشابي " قيس سعيّد بصدد حشد قوى حوله من أجل خدمة مشروعه في المواجهة ولا ندري من يريد أن يواجه".
واستدرك نجيب الشابي " مصير تونس ينحصر بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان".



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