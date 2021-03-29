بلاغ توضيحي من وزارة الفلاحة حول قناديل البحر بشواطئ ولاية نابل

تبعا لما تم تداوله حول ظهور نوع من قناديل البحر السامّة أو ما يعرف بالـ "الحرّيقة"من نوعية Physalia physalis على شواطئ ولاية نابل تحول فريق ميداني متكون من باحثين من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وأعوان الحرس البحري وممثل عن دائرة الصيد البحري بقليبية يومي الأحد 28 و الاثنين 29 مارس 2021 للمعاينة الميدانية والتحرّي من وجود هذه النوعية من قناديل البحر بكلّ من شواطئ نابل و بني خيار والمعمورة وقربة.وقد قام الفريق الميداني بإستبيان قصد التثبت من وجود هذه النوعية السامّة بالاعتماد على صور لقناديل البحر الشائعة بالبحر الأبيض المتوسط، ونفى كل من البحارة و الصيادون الهواة والمصطافون المستجوبون مشاهدتهم لهذا النوع السامّ بالشواطئ بإستثناء بعض الأنواع التي تعتبر مألوفة كVelella velella أو Rhizostoma pulmo أو Pelagia noctiluca. و تعتبر هذه الكائنات البحرية غير قادرة على مواجهة التيارات البحرية وغالبا ما تلفظ بها الأمواج على الشواطئ.وتدعو الوزارة كافة المواطنين لتبليغ عن كلّ ظواهر انتشار غير عادية لقناديل البحر أو بروز نوعيات دخيلة بالسواحل التونسية بكافة إداراتها ومصالحها الجهوية والمركزية.