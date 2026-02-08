البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: النجم الساحلي يفوز على شبيبة المنازه 89–54

نتائج الجولة السادسة





الترتيب



فاز النجم الساحلي على شبيبة المنازه بنتيجة، اليوم الأحد، بقاعة حمام سوسة، في ختام مبارياتللبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.* في قاعة حمام سوسة:النجم الساحلي – شبيبة المنازه* في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان:شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري* في قاعة بير شلوف بنابل:الملعب النابلي – النادي الإفريقي| الفريق | ن | ل || ----------------- | -: | -: || النادي الإفريقي | 30 | 6 || الاتحاد المنستيري | 29 | 6 || شبيبة القيروان | 29 | 6 || النجم الساحلي | 28 | 6 || الملعب النابلي | 24 | 6 || شبيبة المنازه | 22 | 6 |دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج بالنقاط المتحصّل عليها عقب المرحلة الأولى.