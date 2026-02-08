البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: النجم الساحلي يفوز على شبيبة المنازه 89–54
فاز النجم الساحلي على شبيبة المنازه بنتيجة 89–54، اليوم الأحد، بقاعة حمام سوسة، في ختام مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
نتائج الجولة السادسةالأحد 8 فيفري 2026
* في قاعة حمام سوسة:
النجم الساحلي – شبيبة المنازه 89–54
السبت 7 فيفري 2026
* في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان:
شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري 100–89
* في قاعة بير شلوف بنابل:
الملعب النابلي – النادي الإفريقي 72–76
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ----------------- | -: | -: |
| النادي الإفريقي | 30 | 6 |
| الاتحاد المنستيري | 29 | 6 |
| شبيبة القيروان | 29 | 6 |
| النجم الساحلي | 28 | 6 |
| الملعب النابلي | 24 | 6 |
| شبيبة المنازه | 22 | 6 |
ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج بالنقاط المتحصّل عليها عقب المرحلة الأولى.
