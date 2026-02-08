Babnet   Latest update 18:42 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: النجم الساحلي يفوز على شبيبة المنازه 89–54

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6988cb151f8db7.03537676_hojekmfiqgpnl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 18:42
      
فاز النجم الساحلي على شبيبة المنازه بنتيجة 89–54، اليوم الأحد، بقاعة حمام سوسة، في ختام مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

نتائج الجولة السادسة

الأحد 8 فيفري 2026

* في قاعة حمام سوسة:

النجم الساحلي – شبيبة المنازه 89–54

السبت 7 فيفري 2026

* في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان:
شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري 100–89
* في قاعة بير شلوف بنابل:
الملعب النابلي – النادي الإفريقي 72–76

الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ----------------- | -: | -: |
| النادي الإفريقي | 30 | 6 |
| الاتحاد المنستيري | 29 | 6 |
| شبيبة القيروان | 29 | 6 |
| النجم الساحلي | 28 | 6 |
| الملعب النابلي | 24 | 6 |
| شبيبة المنازه | 22 | 6 |

ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج بالنقاط المتحصّل عليها عقب المرحلة الأولى.
