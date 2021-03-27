الهاشمي الوزير يؤكد عدم اعتماد تونس حاليا لشهادة تلقيح تثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا

أكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير، عدم اعتماد تونس حاليا لشهادة تلقيح تثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.وقال الوزير ردا على سؤال (وات) حول ما إذا كانت وزارة الصحة تعتزم تسليم المنتفعين بالتطعيم ضد كوفيد 19 شهادة تثبت تلقيهم لهذا التلقيح، إن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي توصيات بشأن تقديم مثل هذه الشهادة وفي حال فرضت المنظمة في لوائحها الصحية لاحقا العمل بهذه الشهادة، ستقوم تونس باعتمادها وتسليمها الى مستحقيها.وأوضح أن المنظومة الالكترونية للتلقيح "إيفاكس" توفر قاعدة بيانات متكاملة عن المسجلين في عملية التلقيح وعن قائمة الملقحين، مما سيخول لاحقا تقديم شهادة تلقيح للمنتفعين إذا أصبح العمل بهذه الوثيقة مدرجا في اللوائح الصحية للمنظمة العالمية للصحة.وبسؤاله عن الجهة التي يتعين الاتصال بها من قبل المنتفعين بالتلقيح في حال بروز مضاعفات جراء التلقيح، أوضح الوزير أنه يمكن لهم الاتصال بالرقم الأخضر 80102021 الموجود على منظومة "إيفاكس" لتوجيههم إلى المركز الوطني لليقظة الدوائية لمتابعتهم إذا ما تطلب الأمر.وأكد الهاشمي الوزير أنه لم يقع منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الجاري تسجيل أي مضاعفات خطيرة جراء اللقاح، مؤكدا أنها مجرد أعراض بسيطة تتمثل في حمى أو صداع طفيف.