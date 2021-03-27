سعيد والغنوشي يعزيان مصر في ضحايا حادث القطارين

الأناضول -

قدم كل من رئيس تونس، قيس سعيد، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، السبت، تعازيهما إلى مصر في ضحايا حادث اصطدام قطاري ركاب، بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد، الجمعة.جاء ذلك في بيانين منفصلين لرئاسة الجمهورية والبرلمان التونسي،.وحسب بيان الرئاسة، أجرى سعيّد، صباح السبت، مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي عبّر له فيها، عن مواساته وتضامنه والشعب التونسي، إثر حادث تصادم القطارين.فيما نقل بيان البرلمان تعازي رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، إلى "عائلات ضحايا الحادث المريع وإلى كل الشعب المصري الشقيق".وعبّر كل من سعيد والغنوشي في البيانين عن "تمنياتهما بالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين، وأن ينعم على ضحايا الحادثين الأليمين بواسع رحمته وأن لا يعيد مكروها على الشعب المصري الشقيق".وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت الجمعة أن حادث تصادم القطارين أسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة و165 آخرين، إلا أن وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد أعلنت في مؤتمر صحفي السبت، أنه تبين بعد التدقيق، أن الحادث أسفر عن 185 إصابة و19 جثمانا كاملا، إضافة إلى 3 أكياس أشلاء متفرقة.