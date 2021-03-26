روما: الجرندي يلتقي نظيره الإيطالي

يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي

في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى إيطاليا، عقد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الجمعة 26 مارس 2021، جلسة عمل مع نظيره الإيطالي Luigi Di Maio بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تم خلالها بحث واقع العلاقات التونسية الإيطالية وآفاق مزيد تطويرها في مختلف المجالات،وقد أعرب عثمان الجرندي عن حرص تونس وعزمها على مواصلة العمل من أجل مزيد تعزيز التعاون المثمر بين البلدين وتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية القائمة ودفع الاستثمارات الإيطالية بتونس وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي،ومن جانبه، أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بمتانة العلاقات بين البلدين، مبرزا أن تونس تعتبر شريكا استراتيجيا بالنسبة لإيطاليا، مجدّدا في هذا السياق التأكيد على التزام بلاده بمواصلة دعم ومساندة تونس في كافة المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي.وأكد الوزيران على أهمية تجسيم الاستحقاقات الثنائية في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الزيارة المرتقبة لسيادة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، والتي من شأنها مزيد توطيد العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، إضافة إلى عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الإيطالي بروما والدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين البلدين.كما نوّه الوزيران بمستوى التنسيق المتواصل بين البلدين حول عدد من المسائل المطروحة ولاسيما ملف إرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها والجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية والعمل على معالجة جذور هذه الظاهرة.وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وخصوصا أطر التعاون لمجابهة تداعيات وباء كوفيد-19، إلى جانب التطورات الإيجابية المسجلة على صعيد الملف الليبي، حيث شدّد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف هذه القضايا.كما عقد الجرندي، لقاء مع Elisabetta Alberti Casellati Maria رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي.وتم خلال هذا اللقاء استعراض خصوصية وعمق العلاقات التونسية الإيطالية، وإبراز أهمية دفع نسق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يكفل إرساء شراكة إستراتيجية فاعلة بين البلدين.وأكد الجانبان على أهمية الاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة وفي طليعتها زيارة سيادة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، والتي من شأنها مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.