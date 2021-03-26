مصالح الحرس الديواني بتونس والقيروان تحجز ملابس وسجائر مهربة بقيمة تتجاوز ال400 ألف دينار

في إطار مكافحة تهريب المواد الإستهلاكية ومواد التبغ، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالقيروان إثر نصب كمين من حجز 11500 علبة سجائر مهربة محملة على متن سيارة.ووفق بلاغ للديوانة, تم تحرير محضر حجز في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحضر 100 ألف دينار.ووفق نفس البلاغ, حجزت فرقة الحرس الديواني بتونس كمية من السجائر المهربة محملة على متن ثلاث سيارات وقد بلغت قيمة المحجوز 193 الف دينار.كما قامت فرقة الحرس الديواني بتونس بحجز 1950 قطعة ملابس جاهزة مهربة بقيمة 105 ألف دينار.