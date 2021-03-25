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الجرندي في زيارة عمل إلى روما يومي 26 و27 مارس 2021.

Publié le Jeudi 25 Mars 2021 - 19:33 قراءة: 0 د, 14 ث
يؤدّي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة عمل إلى روما يومي 26 و27 مارس 2021.
وسيتباحث الجرندي خلال هذه الزيارة مع المسؤولين الإيطاليين سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، اضافة الى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223017

Afarit  ()  |Jeudi 25 Mars 2021 à 19h 51m |           
رب يقدر الخير
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