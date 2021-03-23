اتحاد الشغل يقرر ايقاف كاتب عام نقابة البرلمان عن العمل النقابي بعد تنديده بتهجم عبير موسي على الأعوان ووصفها لهم بالجرذان

اعلن الثلاثاء 23 مارس، المكلف بالاعلام في اتحاد الشغل غسان القصيبي انه تقرر ايقاف كاتب عام نقابة البرلمان احمد بن مسعود عن العمل النقابي.وقال القصيبي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "كاتب عام نقابة البرلمان عار على نفسه وعلى العمل النقابي والاتحاد بريء من تصرفاته المشينة".يذكر ان احمد بن مسعود رفض تهجم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على اعوان البرلمان ووصفهم بالجرذان ونظم وقفة احتجاجية ضد عبير موسي في بهو البرلمان.