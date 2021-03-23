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اتحاد الشغل يقرر ايقاف كاتب عام نقابة البرلمان عن العمل النقابي بعد تنديده بتهجم عبير موسي على الأعوان ووصفها لهم بالجرذان

Publié le Mardi 23 Mars 2021 - 15:35 قراءة: 0 د, 24 ث
اعلن الثلاثاء 23 مارس، المكلف بالاعلام في اتحاد الشغل غسان القصيبي انه تقرر ايقاف كاتب عام نقابة البرلمان احمد بن مسعود عن العمل النقابي.

وقال القصيبي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "كاتب عام نقابة البرلمان عار على نفسه وعلى العمل النقابي والاتحاد بريء من تصرفاته المشينة".


يذكر ان احمد بن مسعود رفض تهجم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على اعوان البرلمان ووصفهم بالجرذان ونظم وقفة احتجاجية ضد عبير موسي في بهو البرلمان.



Commentaires


10 de 10 commentaires pour l'article 222864

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 18h 11m |           
@babnet
لماذا تظهرون هذا النقابي الشجاع تحت صورة غير حسنة.
Il a d'autres photos où il se tient droit et la photo est normale

Devil  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 18h 11m |           
Quoi de mieux pour le couple Saied/Abbou qu'une alliance Moussi/UGTT pour abattre Ennahdha et ses pare-chocs


RESA67  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 18h 09m |           
Karimyousef,
Oui oui tout à fait!
Je ne mets pas en cause les élections et les résultats des élections mais m’apitoie sur le sort de la Tunisie en terme de sécurité et d’économie.

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 17h 55m |           
Tous ceux qui craignent les élections parlent du pouvoir du peuple comme si le peuple était un bloc homogène et monolithique.
Le peuple est traversé par des courants différents et de classes sociales ayant des intérêts différents.d'où la nécessité des élections pour les départager. Le scrutin permet de choisir une majorité.
Par ailleurs presque tous les crimes dans le monde ont été commis malheureusement au nom du peuple. Ben Ali disait aussi qu'il gouvernait au nom du peuple.

RESA67  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 17h 48m |           
Karimyousef,
Apparemment il a eu des démêlés avec M. Rahoui aussi et pas que Abir.
Je ne connais pas le fond du problème et je ne voudrais pas le défendre ou l’accabler aveuglément. Il y’a trop de monde dans ce parlement, trop de copains sortis de nulle part et le parlement ne fait même pas ce pourquoi il a été élu.

RESA67  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 17h 44m |           
Teycir Nasri
En démocratie la souveraineté est attribuée aux citoyens qui l'exercent de façon directe quand ils ont le pouvoir d’adopter eux-mêmes les lois et décisions importantes ou par l’intermédiaire de représentants (agents d’exécution) généralement révocables.
Le pouvoir ce n’est pas une « ghanima » comme vous semblez le dire. Inutile de nous comparer à l’Ukraine, la Jordanie ou je ne sais quel autre pays. Nous ne sommes ni Ukrainiens, ni Jordaniens. Ne parlez pas de France, de Turquie ou de tout autre pays étranger. La souveraineté est au peuple tunisien et à lui seul.





Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 17h 37m |           
@resa
Ce n'est pas le sujet,il s'agit de la suspension de la direction de l'UGTT d'un syndicaliste pour avoir défendu ses collègues qui ont été traités de rats par Abir.trouvez vous cette sanction juste et normale?voila le sujet.
Concernant le parlement c'est une autre question.

RESA67  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 17h 33m |           
Teycir...
Pour vous l’intérêt des parlementaires et des partis est supérieur à celui du peuple tunisien?
De quelle démocratie parlez vous? La situation ne pourra pas continuer comme ça. Quel intérêt a le peuple tunisien dans ce qu’il voit? Violence, insécurité, cherté de la vie...
La démocratie ce n’est pas s’accrocher à son poste, profiter de l’immunité parlementaire et regarder les votants de haut.

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 23 Mars 2021 à 17h 18m |           
نعلم كل هذا ولا مجال لنشر صورة الساحة السياسية والنقابية والاعلامية بتونس !!!
كلنا نعلم من يعمل مع من ولفائدة من !!!
فلا خوف على تونس ان شاء الله، بوادر فرج والخروج من النفق بدأت تبرز ان شاء الله.
اتوقع ان اتحاد التونسي للشغل فرّط في فرصة لتسجيل اسمه ذهبيّا في سجل التاريخ ، على الشباب اخذ المشعل هم نور ومستقبل تونس

RESA67  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 16h 20m |           
Franchement ce parlement est devenu la honte de tous les Tunisiens. Il faudrait le dissoudre et vite. Les parlementaires sont payés juste pour jouer un rôle, se disputer tous les jours et être protégés par leur immunité parlementaire. Pauvre Tunisie!



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