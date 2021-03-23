عياض اللومي: الكتلة الديمقراطية و الدستوري الحرّ قاعدين يعملولنا في انقلاب عبر ترذيل البرلمان خدمة لأجندات قيس سعيّد

باب نات -

وصف الثلاثاء 23 مارس، النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي ما يجري من ترذيل للعمل البرلماني بالإنقلاب الذي يخدم أجندات رئيس الجمهورية قيس سعيّد حسب تعبيره.وقال عياض اللومي في نقطة نظام خلال الجلسة العامة أن لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ذراعان داخل مجلس النواب وهوما الكتلة الديمقراطية والحزب الدستوري الحرّ.وأضاف عياض اللومي " الكلة الديمقراطية ذراع قيس سعيّد العلني أما الدستور الحر فهو الذراع السرّي".وتابع عياض اللومي " يعطلون أعمال البرلمان ويرذلون الحياة البرلمانية بكل سفور ووقاحة".يذكر أن أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب تعطلت اليوم الثلاثاء بسبب تشبث رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالتدخل في نقاط نظام ، وإحداثها "لحالة من الهرج" داخل قاعة الجلسة، ورفعت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي الجلسة وذلك بطلب من الكتل.