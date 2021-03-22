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في الكبارية براكاج بالقرب من احد الفروع البنكية

Publié le Lundi 22 Mars 2021 - 09:56 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالكبارية من الاطاحة بمصنف خطير نفذ براكاج مروع لمواطن بالقرب من احد الفروع البنكية تحت التهديد بسكين كبير الحجم وافتك منه مبلغ مالي قدره 1600 دينار ثم لاذ بالفرار.

وبالتحري معه إعترف بإقترافه لعملية السرقة، كما تبين أنه محل منشوري تفتيش لفائدة وحدات أمنية من أجل السرقة.


بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

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