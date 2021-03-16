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الشاهد يبدأ مسار تطبيع تونس مع اسرائيل برعاية اماراتية!!

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 18:27 قراءة: 0 د, 18 ث
يشارك رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد يوم 24 مارس مع نائب رئيس الوزراء السابق ووزير داخلية الكيان الصهيوني سيلفان شالوم في قمة عالمية ستحتضنها دبي تحت شعار :لعب القوة في عالم مابعد الوباء.

وقد أثارت هذه المشاركة المرتقبة للشاهد، عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك والاتهامات له بقيادة مسار تطبيع تونس مع اسرائيل رغم أن الموقف الرسمي التونسي يرفض التطبيع.


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