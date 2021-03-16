الافراج عن 3 موقوفين فيما عرف بملف النفايات الإيطالية

باب نات -

صرح اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 لهادي خصيب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائبة بسوسة لباب نات ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قررت اليوم الافراج عن 3 متهمين فيما يعرف بملف النفايات الإيطالية .مبينا انه تم رفض بقية مطالب الافراج في حق 4 متهمين من بينهم محامي الشركة وهو شقيق صاحب الشركة الموردة.وللتذكير فأنه تم اصدار 10 بطاقات ايداع بالسجن في حق 10 متهمين من بينهم وزير بيئة سابق .