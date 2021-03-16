رئيس الحكومة يكرّم عددا من الحرفيين ويسند جائزتين وطنيتين احتفاء باليوم الوطني للباس التقليدي

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على حفلتكريم عدد من الحرفيين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي، وذلك بحضور وزير السياحة الحبيب عمار، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.وسلم رئيس الحكومة بهذه المناسبة الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنيّة للحرفي عبد الله بن عبد السلام بن عبد العالي، والجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية لمراد بن عبد القادر الغول، تقديرا لجهودهم في المحافظة على ديمومة الصناعات التقليدية مع الحرص على ادخال تقنيات جديدة للمساعدة على ترويج المنتجات التونسية وتسويقها فضلا عن المساهمة في الجهد الوطني للتشغيل عبر خلق مواطن عمل جديدة.واعتبر وزير السياحة الحبيب عمار أن الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي يمثّل فرصة مناسبة لإعطاء هذا القطاع المكانة التي يستحقّها حفاظا على التراث الوطني وتطويره خاصة في ظلّ ما عاناه من تبعات جائحة كوفيد-19 وصعوبة التسويق.وأبرز الوزير أن سياسة الدولة تتّبع ثلاثة توجّهات لتشجيع قطاع الصناعات التقليدية أولها تحسين طريقة التسويق وثانيها حمايته من المنافسة الغير شريفة وأخيرا تطوير تسويق المنتوج الكترونيا.من جهته أفاد الحرفي المختصّ في الفخار التقليدي عبد الله بن عبد السلام بن عبد العالي أنه طوال مساره الحرفي الذي يمتدّ لـ30 سنة حرص على تكوين أجيال حتى يحافظ على أصالة المهنة، كما أنه أطّر العديد من الطلبة في اختصاص التصميم والتنمية المستدامة ومنهم من أصبح من مصدّري صناعة الفخار.من جانبه قال الحرفي الشاب المختصّ في فسيفساء البلور مراد بن عبد القادر الغول أن تتويج اليوم يعطي دفعا للمضيّ قدما في مزيد تطوير هذا القطاع خاصة في الاختصاصات الجديدة.