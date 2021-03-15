المشيشي من مطار قرطاج : ما حدث استعراض وسيتم التوجه للقضاء'

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تحوّل رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى مطار تونس قرطاج، بعد طرد نواب ائتلاف الكرامة منه.وقال المشيشي انه يساند أعوان الأمن، منددا بالاستعراض الذي قام به عدد من النواب في مؤسسة سيادة''.وأضاف المشيشي ''القانون يجب احترامه مدام أعوان المؤسسة الأمنية يخدموا باحترام القانون لا يمكن المسّ منهم''..وشدّد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، على أن الإعتداء على الأمنيين هو أمر غير مقبول وغير مسموح به، مبينا أنه سيتم تقديم قضايا في حق من يتمتع بالحصانة على خلفية هذه الأحداث.يذكر أن النائبين عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعيدي حاولا عشيّة يوم الاثنين في مطار تونس قرطاج تسفير سيدة تونسية تخضع لإجراء S 17 .وشهد المطار حالة من الإحتقان والتلاسن بين الأعوان والنائبين.من ناحية أخرى أكد أنيس الورتاني كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، أن النائبين عن إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي تحوّلا اليوم إلى المطار من أجل تسفير مواطنة ممنوعة من السفر طبقا لنظام S17، وقاما باستفزاز أعوان المطار والأمنيين والاعتداء عليهم لفظيا.وشدد الورتاني على أن النائبين المذكورين قاما ببث مباشر وباستفزاز الأعوان بشتى الألفاظ، كما خرقا منطقة محجرة داخل المطار، كما قاما بالاعتداء على عدد من الأعوان، قائلا ''الدولة انتهت اليوم في مطار قرطاج''.وأوضح أن المسافرة مطلوبة لدى إحدى الإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتم تبعا لذلك منعها من السفر، مضيفا ''نحن أعوان نطبق القانون والقرارات.. في حين قام مخلوف بشتمنا بشتى الألفاظ''.