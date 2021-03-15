محسن مرزوق: كان يتوجب القبض على ذراع الارهاب سيف مخلوف في المطار

ندّد الاثنين 15 مارس، الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق بما وصفها الصعلكة والتهجم على موظفي وأمنيي مطار تونس قرطاج من قبل من وصفه النائب عن الذراع السياسي للارهاب في اشارة لسيف مخلوف.واعتبر مرزوق ان يتوجب إعطاء الأوامر للشرطة بالقبض على هذا الشخص على عين المكان مشدّدا على أن الحصانة البرلمانية لا تحميه.كما دعا مرزوق رئيس الحكومة هشام المشيشي الي اتخاذ الاجراءات اللازمة وقال " إما أن يتخذ الاجراءات اللازمة باعتباره أيضا وزيرا للداخلية وإلا فليغادر فورا".وكان تم طرد نواب ائتلاف الكرامة من مطار تونس قرطاج الدولي، من طرف أعوان المطار والنقابات الأمنية المختلفة التي التحقت بالمكان بعد تعرض ضابط في المطار إلى الاعتداء من طرف النواب المذكورين.وشهد المطار منذ مساء اليوم حالة احتقان وفوضى بعد تدخل عدد من نواب ائتلاف الكرامة من أجل تمكين إمرأة مدرجة ضمن إجراء اس 17 ، من السفر رغم منعها من ذلك من طرف أعوان المطار.