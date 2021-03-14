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محمد عمار يتعهد بمقاضاة راشد الخياري ويتهمه بفبركة التسجيلات

Publié le Dimanche 14 Mars 2021 - 22:02 قراءة: 0 د, 43 ث
اتهم رئيس كتلة التيار الديمقراطي محمد عمار في فيديو نشره في صفحته الرسمية علي الفايسبوك زميله في البرلمان راشد الخياري بفبركة التسجيلات بغاية ادانته.

وقال محمد عمار ان هنالك محاولة لتشويه رئيس الجمهورية واظهاره في موقف المتامر ومحاولة السيطرة على القضاء.


واكد محمد عمار انه سيعمل على رفع قضية ضد المتورطين في التنصت عليه لان ذلك أمر خطير للغاية.

وتابع محمد عمار " هنالك محاولة من المنتمين إلى التيار الاخواني وحلفائهم الفاسدين كنبيل القروي لضرب التيار".


يشار الى أن صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تداولت مساء السبت والأحد، تسريبا صوتيا لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، يتحدث فيه بالخصوص عما وصفه ب "تفتيت القضاء" من طرف الامين العام السابق للحزب محمد عبو، الذي قال إنه وراء ملفي القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، مضيفا أن رئيس الدولة يسيطر على جهاز القضاء عن طريق زوجته.



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