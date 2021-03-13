التلقيح الاماراتي: وزارة الدفاع تؤكد أنه لم يتم القيام بأية عملية تلقيح لأي جهة أو قيادة بالوزارة

أعلنت السبت 13 مارس، منظمة أنا يقظ أنها تلقت رد وزارة الدفاع بخصوص الجرعات الاماراتية.وأكدت وزارة الدفاع في اجابتها لمنظمة أنا يقظ أنه لم يتم القيام بأية عملية تلقيح لأي جهة أو قيادة بوزارة الدفاع الوطني.وأشارت انا يقظ الي ان رد وزارة الدفاع جاء على خلفية طلب نفاذ للمعلومة تقدمت به المنظمة لوزارة الدفاع بتاريخ 1 مارس.وكانت رئاسة الجمهورية قد تسلمت 1000 جرعة من تلقيح كورونا قادمة من الإمارات العربية المتحدة في شكل هبة تم وضعها بالكامل على ذمة مصالح الصحة العسكرية.وأوضحت، رئاسة الجمهورية، أن هذه الجرعات ستخصص لتلقيح 500 من المهنيين في قطاع الصحة من العاملين في الخط الاول، نافية ان يكون قد انتفع بهذه التلاقيح مسؤولون او قيادات امنية او سياسية.