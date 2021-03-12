البحيري: عندما حضرت المحاماة هياكلها المنتخبة في مجلس الشعب هربت عبير وحزبها الفاشي

كشف الجمعة 12 مارس، القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري أن رئيسة الحزب الدستوري الحر ونوابها قد تغيّبوا عن اشغال الهيئة الوطنية للمحاماة بمجلس نواب الشعب على غير المعتاد.وقال نور الدين البحيري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " تغيّب عبير موسي عن الجلسة يؤكد مازالت على موقفها المعادي للهياكل المهنية المنتخبة الحرة المستقلة الملتزمة بالدفاع على الحقوق والحريات ومقاومة الاستعمار والاستبداد وأنها مازالت على ولائها لنظام الاستبداد والفساد ولخلية التخريب والوشاية سيئة الذكر المعادية للمحاماة وقيمها والتي أرادها نظام المخلوع إطارا موازيا للهياكل المنتخبة وأداة لضرب وحدتها وإضعافها والتجسس على زملائهم وعلى كل العاملين في المحاكم من قضاة وكتبة محاكم وعدول تنفيذ واشهاد وخبراء وغيرهم".واضاف نور الدين البحيري " بعد أكثر من 10سنوات من الثورة لم تغفر عبير وحزبها الفاشي للمحاماة التونسية دورها الفعال والطلائعي في ثورة الحرية والكرامة كما لم تغفر للكثيرين من زملائها السابقين التجمعيين والكثير من رموزهم التاريخية وفي مقدمتهم الاستاذ الرئيس المرحوم الباجي قائد السبسي إندماجهم في الحياة الوطنية تحت سقف دستور الثورة والشرعية ونتائج صناديق الاقتراع".وتابع نور الدين البحيري " لا غرابة في ذلك فالمحاماة وهياكلها وعمدائها بما فيهم محامون دستوريون من أمثال المرحومين العميد فتحي زهير والاستاذ الرئيس الباجي قائد السبسي عنوان القيم والمبادئ والذود عن السيادةالوطنية وعن الثورة ومكاسبها والتعايش والمساواة على قاعدة المواطنة والمصالحة الوطنية الشاملة وعن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعةوكل قضايا التحرر في العالم وفي مقدمتهاقضية فلسطين وعبير وحزبها الفاشي عنوان معاداة السيادة الوطنية والثورة المجيدة والحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية كعنوان التنكر لدماء الشهداء والدعوة للعنف والكراهية والتقاتل بين ابناء تونس".واختم نور الدين البحيري تدوينته " لذلك عندما حضرت المحاماة وهياكلها المنتخبة في مجلس نواب الشعب هربت عبير وحزبها الفاشي".