هشام المؤدب: ستلاحق الرئيس عديد القضايا منها قضية التنصت

كشف العميد السابق هشام المؤدب في مداخلة على قناة الزيتونة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد من الممكن ان تلاحقه العديد من القضايا بعد خروجه من السلطة.واشار الى ان هنالك ملف تحقيق حول مدى تورط جهات في وزارة الداخلية في التنصت بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية متسائلا " لا اعرف مدى مسؤولية الرئيس ومديرة ديوانه في الامر".واكد هشام المؤدب ان انتخاب قيس سعيد لرئاسة الجمهورية خطا لا يغتفر بتاتا"...