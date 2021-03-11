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هشام المؤدب: ستلاحق الرئيس عديد القضايا منها قضية التنصت

Publié le Jeudi 11 Mars 2021 - 08:15 قراءة: 0 د, 24 ث
كشف العميد السابق هشام المؤدب في مداخلة على قناة الزيتونة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد من الممكن ان تلاحقه العديد من القضايا بعد خروجه من السلطة.
واشار الى ان هنالك ملف تحقيق حول مدى تورط جهات في وزارة الداخلية في التنصت بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية متسائلا " لا اعرف مدى مسؤولية الرئيس ومديرة ديوانه في الامر".
واكد هشام المؤدب ان انتخاب قيس سعيد لرئاسة الجمهورية خطا لا يغتفر بتاتا"...






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222161

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 11 Mars 2021 à 11h 06m |           
@ghazi ben
سي غازي سامحني يظهر فيك من هاك النوع إلٌي تشوف في الرئيسمُ مُنزل وما يتمسش، بلوغة اوضح انك من النوع إلٌي عندك فارينة من نوع راقي، وانت وأمثالك متاع التصفيق والتزغريط والطحين الفاخر هردتوا البلاد، يزينا من الطحين لاي رئيس كان ويلزم نقولوا للمخطئ اخطأت وللمحسن أحسنت من يكون هو



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