المشيشي يهنئ الدبيبة بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي اليوم

باب نات -

هنّأ رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي اليوم.وعبّر رئيس الحكومة عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة على طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذا البلد الشقيق الذي تربطه بتونس أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية العريقة، معربا بهذه المناسبة عن حرص الحكومة على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين.وكان مجلس النواب الليبي، منح الأربعاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.جاء ذلك خلال أعمال اليوم الثالث من جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية .وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: إنه "تم منح الثقة للحكومة بــ132 صوتا".وأوضح: "تنتهي ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر القادم".ووصل دبيبة إلى سرت، الإثنين، لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، والتي ضمت 27 حقيبة، إضافة إلى 6 وزراء دولة.وفي 5 فيفري الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر المقبل.ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيت تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.