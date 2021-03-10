رئيس الجمهورية يُهنّئ رئيس الحكومة الليبية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة، قدم له فيها التهاني للاشقاء الليبيين، بعد أن تمكنوا من الالتقاء على كلمة سواء.وأكد رئيس الجمهورية مجددا على أن هذه الخطوة التي قطعها الشعب الليبي من شأنها أن تمهد لخطوات أخرى، معربا عن عزمه الصادق على فتح آفاق واسعة في كل المجالات لا تقوم فقط على المصالح المشتركة المألوفة بين الدول، بل كذلك على الأواصر العائلية الخاصة التي تجمع بين الليبيين والتونسيين والضاربة في عمق التاريخ.وقد عبر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة عن بالغ ارتياحه وشكره لرئيس الجمهورية الذي كان أول رئيس دولة يتصل به لتقديم تهانيه، كما عبر عن تطلعه إلى لقائه في أقرب الآجال.كما أجرى رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تقدم له فيها بالتهنئة على إثر نيل الحكومة الليبية ثقة مجلس النواب بأغلبية صريحة.وكان مجلس النواب الليبي، منح الأربعاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.جاء ذلك خلال أعمال اليوم الثالث من جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية .وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: إنه "تم منح الثقة للحكومة بــ132 صوتا".وأوضح: "تنتهي ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر القادم".ووصل دبيبة إلى سرت، الإثنين، لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، والتي ضمت 27 حقيبة، إضافة إلى 6 وزراء دولة.وفي 5 فيفري الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر المقبل.ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيت تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.