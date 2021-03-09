سيف الدين مخلوف يعلن الانخراط في اتحاد علماء المسلمين فرع تونس رفضا لممارسات "عبير"

أعلن الثلاثاء 9 مارس، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف أنه قرّر وعدد من نوائب الائتلاف تسجيل انخراط جماعي في اتحاد علماء المسليمن فرع تونس.وأوضح مخلوف أن هذا القرار يأتي حماية لحق التنظم والاختلاف ورفضا لممارسات من وصفها "زبلة بن علي" في اشارة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، ​طالبت مجددا، الثلاثاء، وسط عشرات من مناصري حزبها، الذين يواصلون اعتصامهم أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، بحل هذا الفرع.ويواصل أنصار الحزب الدستوري الحر تنظيم اعتصام أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة منذ 16 نوفمبر 2020.وقد ظهر عدد من الأشخاص المرابطين داخل أسوار مقر الفرع، وفق ذات الفيديوهات، رافعين شعارات مضادة لموسي وأنصارها.ويطالب الحزب الدستوري الحر، من خلال تنظيم هذا الاعتصام، بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ فـي 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات والإنطلاق في إجراءات حل "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" فرع تونس.وأعلن الحزب الحر يوم 25 فيفري الفارط، أن الإدارة العامة للجمعيات استجابت لطلب وفد نيابي من الحزب، كان تحول لمقرها، وأرسلت تنبيها رسميا للتنظيم وجهت له بمقتضاه جملة من المخالفات.جدير بالتذكير أن المحكمة الابتدائية تونس 1 كانت رفضت بتاريخ 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لإيقاف نشاطه داخل البلاد.