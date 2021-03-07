الحرس الديواني يحجز أدوية مخدرة وسجائر مهربة بقيمة تتجاوز 300ألف دينار

باب نات -

في إطار مجهودات مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني، تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من إحباط محاولة تهريب 3000 قرص مخدر نوع "pregabalin" مخفية بإحكام داخل محرك سيارة إثر رصدها أثناء دورية مراقبة لوسائل النقل.ووفق بلاغ للديوانة التونسيةتم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة 32 ألف دينار.ومن جهة أخرى تولت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بتطاوين ضبط شاحنة رباعية الدفع على مستوى منطقة "خشم مريم" تبين وأن مالكها كان ينوي شحن بضاعة مهربة مخفية بأحد الأمكنة بالمنطقة الصحراوية، حيث تولى أعوان الدورية تمشيط المكان وتم العثور على عدد 61500 علبة سجائر مهربة قدرت قيمتها ب 222ألف دينار كانت مكمنة بين الكثبان الرملية .ووفق نفس البلاغ تم خفر البضاعة والشاحنة إلى مقر الفرقة بتطاوين وتجدر الإشارة إلى أن العملية دامت حوالي 48 ساعة.تم تحرير محضر في الغرض وتأمين البضاعة والشاحنة وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 300ألف دينار.