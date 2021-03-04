و صفت الشعب التونسي ب "المحتاج" | العين الإماراتية تُعَنْوِن : فرحة شعبية تونسية بوصول لقاح كورونا الإماراتي

باب نات - طارق عمراني - نشرت بوابة العين الاماراتية تقريرا تحت عنوان "جزيل الشكر".. فرحة شعبية تونسية بوصول لقاح كورونا من الإمارات " قالت فيه بأنه تكريسا لنهج دولة الامارات القائم على الوقوف مع الشعوب أينما كانوا ، أرسلت أبوظبي لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى تونس.
و أضاف التقرير :
"ألف جرعة.. أكدت الرئاسة التونسية تسلمها في وقت تتحدث فيه الإحصائيات الرسمية عن إصابات وصلت إلى نحو 233 ألفا، أما الوفيات فقاربت 8 آلاف حالة"
و أردفت البوابة الاماراتية بالإشارة الى ما سمته الفرحة الكبيرة التي عمت أوساط التونسيين، مقدمين الشكر للإمارات وشعبها، مثمنين هذه الخطوة عاليا، وراجين الله دوام بقاء الشعبين في صف واحد حسب تعبيرها .
و ختم التقرير بالتأكيد على أن اللقاحات القادمة إلى تونس أتت بعد أيام قليلة من تزويد الإمارات قطاع غزة بلقاحات شبيهة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والصحي في القطاع منذ فترة طويلة.. لتثبت دولة الإمارات حرصها على مد يد العون لكل محتاج حتى في أحلك الظروف وأصعب الأوقات.
يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن بفتح "تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه اللقاحات وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها".
من جهتها، قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة وعضوة اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس نصاف بن علية إنه "لا علم لها" بدخول جرعات من اللقاح إلى تونس.
و أضاف التقرير :
"ألف جرعة.. أكدت الرئاسة التونسية تسلمها في وقت تتحدث فيه الإحصائيات الرسمية عن إصابات وصلت إلى نحو 233 ألفا، أما الوفيات فقاربت 8 آلاف حالة"
و أردفت البوابة الاماراتية بالإشارة الى ما سمته الفرحة الكبيرة التي عمت أوساط التونسيين، مقدمين الشكر للإمارات وشعبها، مثمنين هذه الخطوة عاليا، وراجين الله دوام بقاء الشعبين في صف واحد حسب تعبيرها .
و ختم التقرير بالتأكيد على أن اللقاحات القادمة إلى تونس أتت بعد أيام قليلة من تزويد الإمارات قطاع غزة بلقاحات شبيهة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والصحي في القطاع منذ فترة طويلة.. لتثبت دولة الإمارات حرصها على مد يد العون لكل محتاج حتى في أحلك الظروف وأصعب الأوقات.
يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن بفتح "تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه اللقاحات وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها".
من جهتها، قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة وعضوة اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس نصاف بن علية إنه "لا علم لها" بدخول جرعات من اللقاح إلى تونس.
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