مجلة jeune afrique : في مسيرة حاشدة ، النهضة في الشارع تكذّب استطلاعات الرأي و تفرض "سلام الشجعان"

باب نات -

طارق عمراني - في تقرير لها على موقع مجلة jeune afrique الفرنسية تحت عنوانتحدثت الصحفية فريدة الدهماني عن المسيرة التي نظمتها حركة النهضة يوم السبت 27 فيفري بشارع محمد الخامس أكبر شوارع العاصمة التونسية و ذلك لدعم حكومة المشيشي في صراعها ضد الرئيس قيس سعيد.و اعتبر التقرير بأنه إذا حاول البعض من المراقبين في الاسابيع الماضية البحث عن بوادر لتسوية مفترضة للازمة السياسية بين الغنوشي و قيس سعيد فإنهم قد اقتنعوا اليوم بأن الحل سيكون بالضرورة عبر "سلام الشجعان " و ذلك بعد الاستعراض الجماهيري للحركة الإسلامية.و أردفت المجلة الفرنسية بالإشارة بأن حركة النهضة قد سفّهت نتائج إستطلاعات الرأي الاخيرة و مراهنة البعض على فشلها في تحريك الشارع حيث تشير التقديرات الامنية بأن 60 ألف شخص قد شاركوا في المسيرة رافعين شعارات داعمة للشرعية و الإستقرار الحكومي .و نقل التقرير تصريحا للوزير الاسبق فوزي عبد الرحمان الذي أكد بأن المسيرة كانت مقياسا لمعرفة قدرة حركة النهضة على التعبئة الجماهيرية و ذلك بإستخدام كل الوسائل في ذلك و رصد اعتمادات مالية ضخمة للغرض ".و أضاف التقرير بأن رمزية المسيرة كانت تجليا من تجليات سخرية التاريخ حيث مرت من أمام المقر السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي أسسه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي و كأن المسيرة كانت انتقاما بعد 33 سنة من الحزب الذي سجن و نفى و عذب و هرسل نشطاء الحركة الاسلامية و قياداتها .و لاحظت المجلة الفرنسية طغيان اللون الاحمر و الراية الوطنية التونسية على المسيرة و غياب جزئي لعلم الحزب علاوة على رفع شعار "الشعب يريد" و الذي كان شعار الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي رد بدوره من القيروان على خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بلهجة حادة "سيفشلون و سيشهد التاريخ على أكاذيبهم "...و خلص المقال بالإشارة إلى ان هذه المسيرة كانت رسالة قوية من حركة النهضة لكل الحساسيات السياسية في تونس و منعرجا في الأزمة الاخيرة .