انطلاق مشروع رقمنة متحف العُملة بالبنك المركزي التونسي بدعم من السّفارة السّويسريّة بتونس

باب نات - تم يوم الاثنين غرّة مارس 2021 بتونس العاصمة اعطاء اشارة انطلاق مشروع رقمنة متحف العُملة بالبنك المركزي التونسي حيث وقع مروان العبّاسي محافظ البنك المركزي و ايتيان ثيفوز سفير سويسرا بتونس اتفاقية تؤطر دعم السفارة السويسرية للبنك المركزي التونسي لإنجاز هذا المشروع الذي يندرج في إطار برنامج متكامل هدفه عصرنة التصرّف في هذا الإرث النقدي الوطني الهام وتسهيل التعرف و الاطلاع عليه.



و بفضل هذ ا التعاون سيحظى متحف العملة الذي افتتح مقره الجديد سنة 2008، بتحديث سيزيد من تميّز إدارته للموروث الوطني ومواكبته للعصر، في موعد يضربه مع الابتكار الرّقمي٠



