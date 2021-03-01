رئيس الجمهورية يجتمع برؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المقيمة بتونس

عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 1 مارس 2021 اجتماعا بقصر قرطاج مع رؤساء البعثات الديبلوماسية الإفريقية المقيمة بتونس.وتم خلال هذا الاجتماع وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, التأكيد على ما تزخر به القارة الإفريقية من ثروات طبيعية وإمكانيات بشرية تجعلها قادرة على أن تكون مفخرة للعالم بأسره.وأكد رئيس الدولة على أهمية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما أكد على وجوب إرساء علاقات تعاون واندماج بين الدول الإفريقية صلب الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ضرورة تطوير آليات وفرص الشراكة مع الفضاءات الاقتصادية الإقليمية والدولية، في إطار الاحترام المتبادل والندية، بما يتيح الفرصة لمزيد تعزيز دور القارة الإفريقية في التجارة العالمية، وخلق الثروة وتحقيق التنمية بما يستجيب للتطلعات المشروعة لشعوب القارة نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.